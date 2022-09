Brunori: “A Manchester per consolidare il gruppo. Etihad Campus top, City Group…”

Sfruttare il ritiro di Manchester per rafforzare la propria crescita personale e collettiva, questo l'obiettivo del tecnico del Palermo FC Eugenio Corini . Solo il campo potrà dare l'esito, ma le premesse positive sembrano esserci tutte. A confermare i buoni propositi del lavoro svolto dalla compagine rosanero Matteo Brunori , punta di diamante del Palermo da un anno a questa parte, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della stampa presente all' Etihad Campus di Manchester , casa del City di Pep Guardiola .

“Abbiamo fatto sicuramente passi avanti nell’obiettivo di affinare le nostre conoscenze. Siamo stati insieme tutti i giorni e questo fa sì che in campo riesci a comprenderti anche meglio. La sera stessa dopo l’amichevole col Nottingham abbiamo fatto una cena per stare ancora tutti insieme e questo fa bene al gruppo. Tornare ad allenarci alla realtà di Palermo dopo l’Etihad Campus? Per noi questo qua è il top per chiunque. Noi ci siamo sempre allenati a Palermo, ed è giusto che sia così. Il City Football Group ci mette tutto a disposizione per lavorare al meglio e non vediamo l’ora di tornare nella nostra città”