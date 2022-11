Broh: “Ritiro Manchester? Ha dato una consapevolezza. Lotta per la A? Dico la mia…”

"Cosa mi porto dentro dopo aver lavorato nel centro sportivo del Manchester City? È stata un’esperienza molto importante che non dimenticherò. A Manchester abbiamo avuto la consapevolezza di far parte del più importante gruppo calcistico al mondo. Non soltanto per l’imponenza degli impianti, ma per la cura maniacale per i dettagli e l’organizzazione assolutamente perfetta che stanno alla base dei successi di un top club. È assolutamente un modello vincente da seguire, che non riguarda solo il Manchester City ma è d’ispirazione per tutte noi squadre del CFG. La lotta al vertice e squadra che mi ha impressionato maggiormente? La squadra più forte che abbiamo affrontato finora credo sia stata il Parma, nonostante gli mancassero molti giocatori. Averla battuta ci ha dato la consapevolezza che, se non sbagliamo niente nel corso dei 90 minuti, possiamo mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Per lei, come dicevamo all’inizio, questa è la seconda stagione con la maglia del Palermo. In questi due anni quale piatto tipico ho avuto modo di poter assaggiare? Amo Palermo e la sua gente. La città è assolutamente meravigliosa, ricca di storia e di arte, senza dimenticare il fantastico mare di Mondello, avere una spiaggia del genere in città è veramente un sogno. Purtroppo, per via della pandemia, al mio arrivo non ho avuto l’occasione di girare molto, ma adesso sto imparando a conoscere bene la città. Il cibo palermitano è incredibile, ho assaggiato tutte le principali specialità, la mia preferita è la pasta con i ricci".