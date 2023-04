Broh: “Rinnovo emozione grande. City Group? Un sogno per noi, è motivo d’orgoglio”

"I tifosi li percepiamo ad ogni partita, nonostante tutto sono sempre dietro di noi, per questo c'è dispiacere quando non riusciamo ad arrivare al risultato. Siamo sicuri che anche a Como ci daranno una grossa spinta. Adesso ci prepariamo per il Como, stiamo lavorando, perché vogliamo ottenere il migliore risultato possibile. L'ottavo posto è soltanto a due punti, ma come detto prima, dobbiamo pensare gara dopo gara. Alla fine trarremo le conclusioni. Rinnovo? Un mese fa ho rinnovato fino al 2025, un emozione grandissima, un orgoglio. Vuol dire che c'è la fiducia della società e voglio dimostrare che sono un giocatore utile per il futuro. Dal mio arrivo nel 2020 al Palermo in C sono cambiate molte cose in positivo. Come l'arrivo del City Group e la promozione in Serie B. Questo è motivo d'orgoglio per me. Far parte della famiglia City Football Group è un sogno per noi. Essere gestiti da una società così grande è motivo d'orgoglio e noi vogliamo dimostrare che possiamo far parte di questa famiglia."