Broh: “Palermo, City Group svolta epocale. Io titolare? Dico tutto, questa Serie B…

"In cosa è cambiato Broh rispetto a due anni fa? In due anni nel calcio può accadere davvero di tutto, basti pensare alla promozione in Serie B e alla svolta epocale dello scorso mese di luglio che ha consentito al Palermo di entrare a far parte del più importante gruppo calcistico al mondo come il CFG. Senza dimenticare l’impatto che la pandemia da Covid ha avuto sulle nostre vite e, di conseguenza, sulle nostre carriere. Certamente, dal punto di vista personale, credo di essere cresciuto molto nelle ultime stagioni, sia come calciatore che come uomo. Questa maturità necessariamente deve manifestarsi anche in campo. Concorrenza con i compagni? La concorrenza nel calcio è fondamentale, ti stimola a non avere mai cali di concentrazione e ti consente di tirare fuori il meglio. A centrocampo ci sono tanti elementi di valore, insieme giorno dopo giorno lavoriamo per migliorare i meccanismi di reparto e, ovviamente, per guadagnarci una maglia da titolare. La piazza non mi considerava un titolare? Non è mia abitudine leggere i quotidiani sportivi o i commenti social, in generale non mi faccio influenzare dalle opinioni e questo mi consente di lavorare su me stesso con maggior serenità. Differenze tra il campionato in Serie B con il Cosenza e questo torneo? Adesso, come allora, la Serie B italiana è veramente un campionato d’élite. In questa stagione, inoltre, l’arrivo di squadre come Cagliari e Genoa, senza dimenticare lo stesso Palermo, il Parma o il Bari, ha ulteriormente aumentato il valore di questo torneo. Contro il Cosenza cosa non ha funzionato e come si riparte? È stato un incidente di percorso che ci siamo messi immediatamente alle spalle pensando già alla prossima gara contro il Venezia. Dopo la sconfitta di Terni siamo stati bravi a reagire e ad ottenere 4 risultati utili consecutivi. Dobbiamo dimostrare, prima di tutti a noi stessi, che il Palermo vero è quello visto contro il Modena e Parma e non quello visto a Cosenza".