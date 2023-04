Broh: “Benevento? Ci abbiamo provato fino alla fine. C’è dispiacere per i fischi”

"La partita di sabato contro il Benevento ci ha dato un bel dispiacere, perché ci abbiamo provato fino alla fine. E vedere questa partita sfumare all'ultimo minuto, così, è stata una bella botta. Come ha detto il mister è mancata la lucidità, perché si vedeva che avevamo la voglia di vincere la partita subito. Quando c'è questa foga e voglia di vincerla in pochi minuti, capita di essere poco lucidi. Non commento gli episodi arbitrali, ma posso dire che per me è stato un dispiacere. Fare un gol all'ultimo minuto, dare una gioia a questo grande pubblico e poi vedere tutto vanificato all'ultimo minuto è brutto. C'è dispiacere per i fischi, ma se penso che un minuto prima, al momento del gol, c'era un pubblico esaltato, che stava esultando per la vittoria e poi sono arrivati i fischi per il pareggio, è un dispiacere. Come sempre, proveremo a trasformare i fischi in applausi."