Brignoli: “A Palermo ho lasciato il cuore, la B è il minimo. Capisco i tifosi…”

"Ci sono 25 gradi, sembra proprio di stare in Sicilia". Lo ha detto Alberto Brignoli , intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia". In ritiro a Cipro per la sosta del campionato, l'attuale portiere del Panathinaikos è tornato a parlare della sua esperienza nel capoluogo siciliano in vista della sfida Benevento-Palermo , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Ciro Vigorito".

"Ho lasciato un pezzo di cuore a Palermo, mi dispiace ancora per come è andata. Fuori sono stato non bene, di più. E mi è dispiaciuto tantissimo andar via per le persone di Palermo. Può sembrare banale, ma io dalla gente, dalla quotidianità di Palermo, ho ricevuto più di quello che ho dato. Il caffè sotto casa, le persone che ti aiutano in maniera incondizionata e non perché fossi il calciatore. Questo mi ha insegnato tanto, è qualcosa che mi porto dentro e ripeto, questa umanità l'ho trovata nel quotidiano. A Palermo e mai da altre parti", ha dichiarato il doppio ex di turno.