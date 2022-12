Brescia-Palermo, oggi Corini in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it

Tre giorni e sarà Brescia-Palermo, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. In vista della sfida in programma lunedì 26 dicembre allo Stadio "Mario Rigamonti", oggi - venerdì 23 dicembre - allo stadio "Renzo Barbera" l'allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 12.45.