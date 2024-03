Brescia-Palermo, le pagelle dei quotidiani: “Lund in sofferenza, Gomes si salva”

Quattro a due. E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio "Mario Rigamonti". Seconda sconfitta di fila in campionato per il Palermo di Eugenio Corini che, dopo il ko rimediato martedì sera al "Renzo Barbera" contro la Ternana, ha subito ben quattro reti dal Brescia. Una gara condizionata anche dall'espulsione nel primo tempo di Ivan Marconi. Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo scesi in campo nel corso della gara valevole per la ventottesima giornata di Serie B: