Brescia-Palermo, La Repubblica: “Sprofondo rosa e addio sogni di gloria”

Un punto nelle ultime tre partite. Un ruolino di marcia che "non è da squadra che può ambire alla promozione diretta".

"Sprofondo rosa. Poker di reti al passivo e addio sogni di gloria". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sconfitta rimediata dalla formazione guidata da Eugenio Corini fra le mura dello Stadio "Mario Rigamonti". Un solo punto conquistato nelle ultime tre partite giocate contro Cremonese , Ternana e Brescia . Un "ruolino di marcia" che "non è da squadra che può ambire alla promozione diretta".

Due sconfitte, ed un pareggio arrivato nonostante la superiorità numerica, maturate "in modo diverso, ma che hanno una costante che poi è una zavorra che accompagna la squadra rosanero dall’inizio della stagione: i gol subiti", si legge. A Brescia sono stati quattro che si sommano ai due di Cremona e ai tre con la Ternana. "Così, tutti i piani della vigilia, le strategie, le previsioni fanno a farsi benedire. [...] È vero, mancano dieci giornate alla fine, ma la sensazione è che a mancare non sia il tempo ma proprio il Palermo. Una squadra che lascia interdetti per la sua capacità di passare dal fornire prove spettacolari a prestazioni da film horror", conclude il noto quotidiano.