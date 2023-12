Brescia-Como, Fabregas: “Contenti della media punti. Cutrone e Gabrielloni…”

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Brescia di Maran

⚽️

Il Como, attualmente terzo in classifica alle spalle di Venezia e Parma, si prepara ad affrontare il Brescia di Rolando Maran. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni Cesc Fabregas. Ecco le parole:

"Siamo contenti della media punti, ma ragioniamo partita per partita. La squadra finora ha fatto molto bene e dobbiamo continuare così. La mia esperienza mi dice che pensare troppo al futuro non contribuisce a raggiungere obiettivi. Promozione? È una bella chiacchiera da bar, fantastico (ride, ndr), ma noi non la vediamo così".

BRESCIA - “Si tratta di una squadra che ultimamente gioca bene, ha trovato una maniera efficace per attaccare e difendere. Ma noi arriviamo ben preparati anche se avremo molte assenze. La mia filosofia è meno si tocca, meglio è. Però è vero che qualcuno potrebbe avere un’opportunità contro il Brescia. Barba squalificato? Solini ha ottime chance di giocare, l’importante è che il messaggio sia cosa fare con palla e senza palla, con mentalità. In panchina dovremo portare anche un paio di Primavera perché come detto ci sono un po’ di assenze”.

CUTRONE-GABRIELLONI - “Il secondo non è stato benissimo per via della febbre, ma una chance la meriterebbe. Vediamo come sta fisicamente perché ora è una garanzia e ha un grande cuore. I due possono convivere”

