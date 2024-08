Breda: “Palermo, mi aspettavo di meglio. Panchina Brunori? Può dare nuovi stimoli”

"Pensavo che la Cremonese partisse meglio. Il Sassuolo mi sembra un’ottima squadra, il Frosinone ha tanti giovani. Mi aspettavo di meglio dal Palermo. A sorpresa stasera Brunori dovrebbe partire dalla panchina? Ci può stare. Devi comunque creare alternative e non dare nulla per scontato. È forte per la categoria ma ogni tanto bisogna dare nuovi stimoli. Brunori però mi sembra un ottimo professionista. Il Bari delude? Contro il Modena non ha fatto un brutto primo tempo. Per l’organico che ha può fare meglio. La Samp pensavo facesse meglio. Credevo riuscisse a portare avanti meglio il lavoro dell’anno scorso. A parte i playoff negli ultimi due mesi ha fatto bene", ha concluso Breda.