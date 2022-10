Brambati: “Sampdoria? Dico la mia su Giampaolo. Italiano senza risultati rischierà”

"Il primo tackle è per Giampaolo. Credo che sia arrivato all'esonero numero 8 in 18 anni. Non riesco a capire come si possa arrivare sempre a scegliere allenatori come lui. Lo chiamano il professore, ma a parte qualche sprazzo nella sua prima Sampdoria ho visto solo risultati pessimi. Per la Samp è un disastro che va diviso. Se ci fosse stato un allenatore concreto e determinato, la Samp non sarebbe in queste acque. E poi un altro tackle è per Italiano, perché onestamente anche lui lo trovo in difficoltà rispetto allo scorso anno. Non solo a livello di risultato ma anche a livello di gioco. Non vedo più la Fiorentina bella della scorsa stagione. Forse l'impegno europeo sta portando via energie, ma non è più la stessa. Occhio, non è una crisi ma mi aspettavo una partenza diversa. A rischio? Alla Fiorentina esigono dei risultati, perché hanno una proprietà che guarda a questo, come tutti. Se non arriveranno i risultati, rischierà come tutti i tecnici".