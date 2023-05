Braida ricorda il Palermo: “Io, Barbera, e lo scontro con Viciani. Mio ritorno…”

GLI SCONTRI - "Con l’allenatore Viciani fu subito scontro? Vero, lui non mi amava e neanche io. Gli allenamenti mi sfiancavano. Ero critico nei suoi confronti perché non esaltava le mie qualità. Poi ho imparato la sua rivoluzione tattica e ho finito per apprezzarlo. Devo dargli un merito. Viciani era coerente e integralista. Un precursore del tiki taka. Pretendeva di andare in porta attraverso il gioco e le triangolazioni, i passaggi stretti e il possesso palla. Eravamo in teoria pronti per la A, ma non preparati ad un calcio diverso. E comunque ho segnato sei reti per cinque vittorie. Non facevo quasi mai gol inutili".