Boscaglia: “Vittoria importante e meritata, la mia su Martin. La squadra ha carattere”

Zero a uno. E’ questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio “Simonetta Lamberti”.

Una vittoria, quella conquistata dal Palermo di Roberto Boscaglia in extremis contro la Cavese ultima della classe, centrata grazie alla rete messa a segno da Nicola Rauti. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico rosanero ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine siciliana.

“La partita è andata per come l’avevamo pensata, abbiamo giocato in un campo difficile per tanti motivi. È stata una partita complicata, ma abbiamo comunque gestito bene la gara e abbiamo sbagliato tanto sotto porta a parte il rigore. Una partita che abbiamo vinto al 93′, ma che abbiamo portato a casa in modo strameritato; se non la porti a casa diventa problematico. Una vittoria che pesa tanto soprattutto per i tre punti in classifica – ha spiegato Boscaglia -, abbiamo dovuto cambiare qualcosa nel secondo tempo per mettere in campo più che freschezza atletica, freschezza mentale. Una vittoria che ha un valore importante. Questa è la classica partita di Serie C che la vinci con difficoltà. Martin? Un giocatore che avevo già scelto di far giocare nonostante il campo, ho deciso di toglierlo a causa dell’ammonizione e non potevo rischiare di restare in 10. Gol nei minuti finali? La squadra ha carattere, perchè non è la prima volta che segniamo nei minuti finali. C’è anche una buona condizione fisica e crediamo fino alla fine di poter fare gol. Vero è che dobbiamo cercare di stare tranquilli e chiudere la gara prima dei minuti finali. Mi spiace che Lucca abbia sbagliato il rigore perchè sta vivendo un buon momento”.