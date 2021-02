Boscaglia: “Troppe chiacchiere. Non sono soddisfatto, ma serve tempo. Ternana? Lucarelli un para***o”

Poco meno di ventiquattro ore e sarà Palermo-Ternana.

Il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Ternana, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C e in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”: primo oggetto di discussione, il momento della sua squadra, reduce dal pareggio a reti bianche maturato lo scorso weekend contro il Potenza.

“Io devo far sì che la squadra lavori con passione e concentrazione, il percorso per adesso fatto non soddisfa né me, né i tifosi. Stiamo cercando di fare il massimo, si fanno troppe chiacchiere che a volte su alcuni giocatori possono avere un effetto negativo. Dobbiamo far sì che questo venga meno, lo si fa attraverso i risultati e quindi devo lavorare con la squadra per ottenere il meglio. Domani giocherà la squadra che darà più garanzie, non ci sarà una rotazione prestabilita. Dobbiamo dimostrare di essere una squadra sul pezzo che sta lavorando sodo nonostante le tante chiacchiere. Dobbiamo cercare di azzerarle per andare avanti con il nostro percorso”, sono state le sue parole.

TERNANA – “Lucarelli è un mio amico, una persona squisita, però è un parac**o! Ha detto alcune cose inesatte per lo più per farmi piacere. Domani ci aspetta una bella battaglia contro una squadra importante e che al momento comanda la classifica, serviva un match del genere. Il calcio è anche numeri e statistiche, è avere la possibilità di sfatare dei tabù che ci hanno caratterizzato nel girone d’andata, ossia non aver vinto contro le squadre che ci precedono. Siamo una squadra che vuole crescere tanto nonostante le difficoltà, siamo dei professionisti seri. Le problematiche non si risolvono dall’oggi al domani con la bacchetta magica, ci vuole tempo”, ha aggiunto.