Boscaglia: “Trasferta di Foggia insidiosa, tutto sulle condizioni di Almici. Esultanza Lucca? Ho la mia idea”

Manca sempre meno alla sfida del “Pino Zaccaria”.

Il Foggia di Marco Marchionni sfida il Palermo di Roberto Boscaglia nella 14ª giornata del Girone C di Serie C. Prova importante per i rosanero, che scenderanno in campo con il coltello tra i denti per provare a riscattare l’amaro pareggio maturato in casa contro la Viterbese. Una sfida, quella del “Pino Zaccaria”, presentata nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico della compagine siciliana, Roberto Boscaglia.

“Non mi sono soffermato nel fare bilanci e non lo faccio neanche adesso, questo è un campionato particolare dopo tutto quello che abbiamo subito. La squadra sta giocando in un certo modo e a certi ritmi. La trasferta di Foggia sarà una trasferta insidiosa contro una squadra che gioca bene e sono sicuro che ci darà filo da torcere. Almici e Rauti? Alberto farà domani degli esami strumentali con la speranza che sia meno grave di quello che potrebbe sembrare. Nicola ha preso una botta durante il primo tempo, ha qualche piccolissimo problema ma dovrebbe essere disponibile. Lucca? È un ragazzo di 20 anni alla prima esperienza di questo livello, magari ha visto alcuni calciatori esultare in quel modo e lo ha fatto, non c’è assolutamente polemica. Che uno parta dall’inizio o che entri nel secondo tempo, sono tutti giocatori importantissimi”.

Il tecnico si è poi soffermato sulle condizioni di Almici: “Non ci sarà chiaramente ma potremo sostituirlo nel migliore dei modi, abbiamo comunque giocatori che stanno bene e che potranno prendere il suo posto. Non potrà essere Alberto che ha delle caratteristiche particolari, ma sono sicuro che chi giocherà al suo posto farà bene”.