Boscaglia: “Tenuto bene il campo, sono soddisfatto. Lucca? Suo tiro strepitoso, Rauti…”

Parola a Roberto Boscaglia.

Si conclude con un pari la sfida tra Palermo e Bari, andata in scena questa sera al “Renzo Barbera” e valida per la 17^ giornata di Serie C. Lucca salva i rosa nel finale mettendo a segno la rete dell’1-1 all’88°. Un risultato analizzato al triplice fischio del tecnico della compagine siciliana, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo dove avremmo meritato il vantaggio, con il Bari che si è trovato avanti dopo un rimpallo in area di rigore. Abbiamo rischiato qualcosa e qualche ripartenza del Bari ci poteva stare, la squadra ha tenuto bene il campo e non ha mai mollato. Abbiamo capito che per vie centrali diventa faticoso abbiamo iniziato a lavorare per via esterne, poi c’è stato il gol di Lucca. Perdere questa partita sarebbe stato un sacrilegio, gran primo tempo e secondo tempo di equilibrio. Sono soddisfatto perchè perdevamo fino a pochi minuti dal termine, oggi abbiamo fatto molto bene. Gol di Lucca? Conosciamo quello che possono fare i giocatori, Lorenzo ha un tiro strepitoso come Rauti e imprevedibile con la sfera che cambia traiettoria. La squadra già sapeva che avrebbe tiro lui, Lucca e Rauti sono due giocatori che da fuori hanno delle mine”.