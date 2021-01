Boscaglia: “Tante lacune, ma possiamo superarle. Un punto in due partite? La squadra ha dei limiti”

Manca sempre meno a Potenza-Palermo.

Si affronteranno sabato 30 gennaio allo Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza e Palermo, nella sfida valida per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C in programma alle 12:30. I rosanero, reduci dal deludente pari interno maturato contro il Teramo, scenderanno in campo con l’obiettivo di replicare la buona prova offerta contro gli uomini di Ezio Capuano nel girone di andata: battuti al “Renzo Barbera” grazie alla rete messa a segno da Gregorio Luperini. Un impegno, quello in programma tra poco più di quarantotto ore, analizzato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico rosanero Roberto Boscaglia.

“Un punto in due gare casalinghe? Parliamo di un campionato difficile con avversarie toste, poi c’è da dire che anche noi abbiamo qualche limite che si può superare solo con il lavoro giornaliero. Inutile usare mezze parole, ci sono delle lacune che dobbiamo superare soprattutto sotto l’aspetto della concentrazione. Abbiamo concesso poco alle squadre vicine al nostro livello e di più a quelle magari più deboli. Dobbiamo limitare questo tipo di problematica. La squadra ha alternato partite di livello a gare meno convincenti. Siamo una squadra di nuova, abbiamo cambiato tanto sia come uomini, sia come tattica. La squadra si è espressa bene. Dobbiamo anche capire qual è l’equilibrio migliore, c’è da capire che qualche ripartenza ci può anche stare. Stiamo lavorando su questo aspetto considerando che la squadra è stata costruita per fare gioco e averne in mano il pallino. Quando non l’abbiamo andiamo in difficoltà”.