Boscaglia: “Stimolato dalle critiche, la squadra capisca una cosa. Giocatori impiegati meno? Rispondo così”

E’ tutto pronto per Palermo-Bisceglie.

Archiviato l’amaro ko rimediato sul campo dell’Avellino, i rosanero sono pronti a tornare in campo per affrontare il Bisceglie, nel match valido per la 24a giornata del campionato di Serie C-Girone C. La sfida in programma domani, sabato 13 febbraio, alle ore 14.30 allo Stadio “Renzo Barbera”, è stata presentata dal tecnico Roberto Boscaglia nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Critiche nei miei confronti? Sono uno stimolo, non è un fastidio fine a se stesso. L’allenatore deve fare introspezione, ogni giorno. La verità è che questa è una squadra che può fare di più e deve farlo con allegria; dobbiamo capire che siamo in una città particolare e in una piazza importante che si aspetta tanto. Bisogna saper tenere un certo peso di responsabilità sulle spalle. Dobbiamo superare questo step. La mancanza di risultati crea fastidio ma se lavori e capisci che il risultato non viene per alcuni episodi, questo ci deve dare sicurezza. Dobbiamo limitare le situazioni negative”.

Chiosa finale sullo scarso impiego di alcuni giocatori: “Si parla di giocatori che sono stati impiegati meno come quelli dello scorso anno? Io non c’ero l’anno scorso e mi interessa poco. Devo guardare quello che succede in questa stagione. Quando qualcuno non gioca è perché un altro compagno in settimana ha dimostrato di poter dare di più. Ma hanno giocato tutti. Sono discorsi che mi interessano poco. Quando le cose vanno bene il merito è giusto che sia di tutti; quando le cose vanno male deve valere lo stesso discorso”.