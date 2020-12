Boscaglia: “Squadra in costruzione, gol del Bari come un colpo di flipper. Episodio Odjer? Ecco cosa è successo”

Parola a Roberto Boscaglia.

Si conclude con un pari la sfida tra Palermo e Bari, andata in scena questa sera al “Renzo Barbera” e valida per la 17^ giornata di Serie C. Lucca salva i rosa nel finale mettendo a segno la rete dell’1-1 all’88°. Un risultato analizzato al triplice fischio del tecnico della compagine siciliana, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

“La partita è stata giocata bene perché comunque abbiamo fatto tutto quello preparato, sapevamo che non dovevamo spazio e tempo per pensare. Nella prima frazione hanno fatto solo due ripartenze, noi abbiamo macinato gioco e creato occasioni importanti. Nel secondo tempo si è fatta sentire la stanchezza e alla fine eravamo sbilanciati visti i cambi forzati, non era facile avendo tutti giocatori offensivi e avevamo calcolato un rischio di ripartenza. Il gol segnato dal Bari è una sorta di colpo di flipper, sotto-porta noi dobbiamo invece fare meglio. Questo è un aspetto che mi è piaciuto meno. Difficile fare un resoconto di questi 6 mesi dopo quello che è successo, direi che siamo diventati una squadra dopo Catanzaro. Dobbiamo continuare su questa strada e a fine campionato tracceremo le linee”.

Boscaglia si è poi soffermato sull’episodio Odjer: “Da quello che abbiamo capito il ragazzo lamentava che Antenucci gli avesse rivolto una frase razzista, il capitano del Bari ha giurato di non averlo offeso in tal senso. Sicuramente sono cose che non fanno bene e che devono essere condannate sia in campo che fuori, Odjer era stravolto ma non sappiamo nient’altro. Gli errori arbitrali ci sono e ci saranno sempre, anche oggi si sono intravisti ma non sono stati decisivi per fortuna. Direi che ha fatto una buona partita. Palermo più cinico? Rispetto alle prime partite stiamo facendo delle buone cose, sono sicuro che prima o poi arriveranno gol in modo più fluido. Dobbiamo essere più tranquilli e meno frenetici, queste sono cose che impari nel corso delle partite e serve l’esperienza per fare questo. Sono certo che il tutto si sistemerà. Chiudere l’anno al decimo posto? Io avrei preferito stare al primo posto ma abbiamo avuto tante difficoltà, tirerò le somme a fine stagione. Questa è una squadra in costruzione per avere un anno di tempo per fare qualcosa di veramente importante, sappiamo che non sarà facile ottenere subito la promozione vista anche la difficoltà del girone”.