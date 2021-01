Boscaglia: “Sconfitta meritata, abbiamo sbagliato atteggiamento. Mercato? La società sa”

Uno a due. E’ questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

Una sconfitta, quella rimediata dal Palermo contro la Virtus Francavilla in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, patita alla luce delle reti messe a segno nel secondo tempo da Manuele Castorani e Nicola Ciccone. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, il tecnico Roberto Boscaglia ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.

“Siamo entrati molli nel secondo tempo e abbiamo perso la partita, non ci aspettavamo nulla di tutto questo visto anche il buon primo tempo che avevamo fatto. La squadra ha fatto un passo indietro nella ripresa, abbiamo cercato di energizzarla ma non c’è stato nulla da fare e quindi torniamo a casa prendendoci una sconfitta meritata. Difficoltà a creare occasioni da gol? Non sono d’accordo perchè siamo una squadra che costruisce tanto, le parate dei portiere avversari lasciano il tempo che trovano. La squadra crea e anche tanto, oggi non abbiamo fatto una buona fase di non possesso. Siamo stati un po’ sbadati e parlerò con i calciatori in settimana per capire”, sono state le sue parole.

RAUTI E IL MERCATO – “Mercato? non mi esprimo, la società già sa. Rauti perchè fuori dai titolari? Non nasce come un esterno di un attacco a tre, gli chiediamo noi di giocare in quel ruolo. Kanoute ha fatto questo ruolo per anni e sta facendo bene. Non è una questione di uomini, oggi siamo stati un po’ remissivi perchè la partita la potevamo portare a casa anche sull’1-0: abbiamo sbagliato l’atteggiamento”, ha aggiunto Boscaglia.