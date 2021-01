Boscaglia: “Ritroviamo equlibrio, voglio arrivare più in alto possibile. Sento troppe chiacchiere inutili”

Manca sempre meno a Potenza-Palermo.

Si affronteranno sabato 30 gennaio allo Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza e Palermo, nella sfida valida per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C in programma alle 12:30. I rosanero, reduci dal deludente pari interno maturato contro il Teramo, scenderanno in campo con l’obiettivo di replicare la buona prova offerta contro gli uomini di Ezio Capuano nel girone di andata: battuti al “Renzo Barbera” grazie alla rete messa a segno da Gregorio Luperini. Un impegno, quello in programma tra poco più di quarantotto ore, analizzato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico rosanero Roberto Boscaglia.

“Alleno una squadra che la società mi ha messo a disposizione, siamo un’unica voce. Questa è una rosa che al momento si trova al nono posto, alla fine vedremo dove saremo e di conseguenza tireremo le somme. Vogliamo arrivare più in alto possibile così da poterci giocare al massimo le nostre carte. Sento troppe chiacchiere inutili. Questa squadra è stata concepita per fare gioco e limitare le ripartenze. A volte bisogna sapere difendere a campo aperto, ricordiamo che siamo il Palermo e le avversarie vengono qui per difendersi e partire in contropiede. Dobbiamo trovare questo equilibrio che abbiamo avuto per tantissime partite, serve ritornare a essere quelli di qualche settimana fa. Capuano? Quello che penso di Eziolino lascia il tempo che trova perchè è un grande amico, parliamo di un personaggio ma è anche un bravissimo allenatore. Avrà studiato delle mosse importante per metterci in difficoltà e fare una grande partita domani”.