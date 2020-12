Boscaglia: “Rauti in panchina? Vi spiego. C’è una cosa che mi è piaciuta”

Zero a zero. E’ questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio “Luigi Razza”.

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Vibonese, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha commentato la prova offerta dai suoi uomini in occasione della sfida valida per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C.

“Se avessimo affrontato la Vibonese con spavalderia avremmo perso, le partite si devono cercare di vincere sempre fino all’ultimo. Dobbiamo trovare un equilibrio, oggi avremmo chiaramente potuto fare meglio in alcune scelte finali quando abbiamo giocato poco a rimorchio. Dobbiamo migliorare, ma l’umiltà che abbiamo messo oggi mi è davvero piaciuta. Se ho visto una squadra matura? Potevamo avere un po’ di lucidità in più e meno frenesia, poi dopo l’espulsione hanno giocato più chiusi ed è diventato tutto più complicato – ha proseguito Boscaglia -. È stato fatto un grande passo in avanti con la squadra che ha concesso davvero poco, questo è un aspetto che mi è piaciuto tanto. Tiri da fuori? Le partite sono studiate, ma il calcio vive di situazioni. Non abbiamo la qualità di poter fare un tiki-taka ubriacante: abbiamo calciatori con altre caratteristiche. Nel momento in cui le squadre avversarie si abbassano e ti lasciano il tiro da fupri dobbiamo farlo. Rauti fuori? Abbiamo giocato in un altro modo e quindi ho preferito inserire dal primo minuto Luperini, non parlo di rotazione o cambi perché metto in campo la squadra che può far meglio e che ci possa fare vincere la partita”.