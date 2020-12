Boscaglia: “Qualcosa non ha funzionato. Lucca e Saraniti insieme? Rispondo così”

Parola a Roberto Boscaglia.

Si conclude con il risultato di 3-3 la rocambolesca sfida tra Palermo e Viterbese andata in scena questo pomeriggio al ” Renzo Barbera”, valida per il recupero dell’8ª giornata di Serie C. Un risultato che permette alle due compagini di dividere la posta in palio al termine di una sfida combattutissima e senza esclusione di colpi. Un match analizzato al triplice fischio dal tecnico Roberto Boscaglia nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Se noi valutiamo le tre situazioni da gol nel primo siamo messi bene, la palla è entrata dopo un rimpallo clamoroso; sul secondo la linea difensiva doveva scappare un pò prima. Sulla punizione ci può stare dato che ha fatto gol un giocatore di 1.96, qualcosa non ha funzionato nella linea della marcatura e quindi sicuramente c’è stato qualche problema. C’è stata comunque la reazione di una squadra che non voleva perdere, abbiamo sviluppato il nostro gioco con avversari che giocano in maniera ostruzionistica. Non vogliamo niente di più che il nostro e il giusto, il rigore di Rauti lo vede anche un bambino e si deve assolutamente dare. Gli arbitri quando vengono qui a volte nel dubbio non fischiano, con questo non voglio dire che voglio che il Palermo abbia dei vantaggi ma solo il giusto. Nel primo tempo abbiamo creato le nostre occasioni e siamo riusciti ad aggirarli spesso. Saraniti e Lucca? Giocare con due torri è senza dubbio un’arma in più, hanno attaccato bene l’area di rigore e insieme possono giocare anche se poi ci sono partite e partite. C’è grande possibilità di vederli ancora l’uno accanto all’altro”.