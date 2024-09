Boscaglia: “Per giocare a Palermo ci vogliono gli attributi. La società è forte”

"Il campionato è iniziato abbastanza presto, siamo ancora alle partite di agosto. Non è semplice soprattutto perché hanno giocato con il mercato aperto e non è mai facile per chi deve partire, per chi deve arrivare e per gli allenatori che preparano la partita. Secondo me ha influito questo. Da adesso in poi si fa sul serio. Il Palermo sicuramente non è partito col piede giusto; non è facile perché comunque per giocare a Palermo ci vogliono veramente gli attributi, però la squadra mi sembra abbastanza completa e la società forte. Secondo me anche loro possono uscire fuori presto e comunque veleggiare per quelle che sono le posizioni della classifica a cui ambiscono e sono assolutamente le prime posizioni. I rosanero nascono per cercare di andare in serie A quest’anno assieme ad altre compagini. Io credo che da queste settimane, in particolare dalla prossima, si comincerà a fare sul serio. Hanno cambiato anche guida tecnica e c’è un allenatore ha già vinto la categoria, quindi, sono anche in mani abbastanza tranquille e sicure. Però c’è sempre l’incognita: Palermo è sempre Palermo, serve cercare sempre di dare il massimo di vincere; quando le cose purtroppo non vanno bene è normale che ci siano lamentele mugugni e che non si lavori nel migliore dei modi", ha proseguito Boscaglia.