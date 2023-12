Boscaglia: “Palermo, problemi non derivano da Corini. Lucca? Potrà essere anche…”

L'allenatore gelese si schiera dalla parte di Corini. Boscaglia ricorda anche la propria esperienza a Palermo concentrandosi su Lucca, oggi all'Udinese.

Roberto Boscaglia, ex allenatore del Palermo tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma B-Time in onda su TvPlay, soffermandosi sulla propria esperienza sulla panchina rosanero e su un singolo allenato nel capoluogo siciliano che si sta ritagliando uno spazio importante in Serie A:

"Palermo è stata un’esperienza fantastica e sono stato molto fortunato. Quell’anno i tifosi non potevano venire allo stadio, avevamo iniziato la stagione con 14/15 giocatori senza fare amichevoli: abbiamo avuto delle difficoltà ed è andata com’è andata con l’allenatore che come sempre ha pagato le situazioni più complicate. Essere un siciliano e allenare il Palermo credo sia stato il massimo. Poi era un momento in cui la società aveva delle ambizioni importanti dopo aver vinto la Serie D. Quest’anno è difficile parlare senza conoscere le dinamiche interne. La squadra è forte ed è ben allenata da Corini che è un ottima persona e molto preparata. Non ritengo che i problemi derivino dall’allenatore. Io continuo a metterla tra le favorite perché ci sta che in Serie B possano esserci delle difficoltà”.

E SU LORENZO LUCCA - "L’ho avuto al Palermo e lui veniva dalla Serie D: con me iniziò a giocare e a segnare. La sua qualità più importante è che ha una grande tecnica e secondo me a medio termine lo vedremo in formazioni importanti e potrà essere anche attenzionato dalla Nazionale.

