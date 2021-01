Boscaglia: “Palazzi in difesa? Vi spiego la scelta. Regalato 20 minuti al Teramo, la colpa è mia”

Uno a uno. E’ questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Teramo, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la prima del girone di ritorno, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Palazzi al posto di Lancini? La scelta di Palazzi è pensata e ragionata perchè dietro ci mancava un calciatore che costruisse e lui ha fatto bene sia oggi, sia nelle gare in cui è stato impiegato lì. Abbiamo regalato almeno 20-25 minuti al Teramo senza prendere le giuste distanze e non abbiamo lavorato con gli attaccanti. Eravamo poco aggressivi e poco compatti. Abbiamo quindi sofferto. Dopo il nostro gol la squadra ha cambiato atteggiamento essendoci scrollati di dosso la paura che avevamo – ha spiegato il coach gelese -. Abbiamo fatto una fine primo tempo importante dove abbiamo sprecato due occasioni clamorose. Non può succedere che ci destabilizzi che i nostri avversari giochino in 3 dietro, è stato un problema di atteggiamento e probabilmente la colpa è mia. In campo abbiamo lavorato su tante dinamiche tattiche; in pratica non ci deve sorprendere nulla”.