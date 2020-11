Boscaglia: “Noi meglio contro la Turris. In avvio di stagione abbiamo avuto un problema”

Il Palermo torna a vincere al “Barbera”.

Archiviato il ko interno contro la Turris, i rosanero tornano alla vittoria battendo il Monopoli per 3 reti a 0, nella sfida andata in scena questo pomeriggio al “Barbera” e valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa post gara.

“Sono i momenti della partita e quello che fanno gli avversari, ci aspettavamo un Monopoli che più prudente invece ci hanno attaccato. Dobbiamo migliorare sul fatto che anche dopo un 2-0 bisogna lavorare sempre sulla squadra, se dobbiamo valutare la prestazione sono più contento di quella offerta contro la Turris piuttosto che quella odierna. C’è anche però il risultato da valutare e ci può stare che la squadra dopo un doppio vantaggio indietreggi, la nostra mentalità è quella di avere sempre le redini del gioco e dobbiamo giocare con la squadra. A noi mancano le prime partite, il Palermo è stato costruito per stare nei piani alti della classifica. Abbiamo avuto delle problematiche ossia che nelle prime gare non eravamo ancora una squadra, adesso lo siamo nonostante la sconfitta di mercoledì contro la Turris. Oggi la squadra ha offerto una prestazione importante, quando poi sblocchi il risultato diventa tutto più semplice. Più cinismo sotto porta? Quando hai l’opportunità di ammazzare sportivamente l’avversario lo devi avere altrimenti un gol casuale può riaprire la gara. Oggi avremmo dovuto tenere di più il pallino di gioco ed essere più squadra negli ultimi 30 metri, a volte lo siamo stati e a volte no. Rigore? Mi sembra sia netto, credo le altre situazioni in cui noi abbiamo reclamato il rigore è sicuro che gli arbitri non li abbiano visti. Vigile ne ha viste tante e sa parlare con giocatori e allenatori, festeggeremo il primo rigore stasera (ride ndr). Ricordo Maradona? Eravamo d’accordo con il Monopoli, era il giusto tributo per il grande Diego”.