Boscaglia: “Niente esperiementi, noi in campo sempre per vincere. Broh e Odjer? Spiego mie scelte”

Manca sempre meno alla sfida del “Pino Zaccaria”.

Il Foggia di Marco Marchionni sfida il Palermo di Roberto Boscaglia nella 14ª giornata del Girone C di Serie C. Prova importante per i rosanero, che scenderanno in campo con il coltello tra i denti per provare a riscattare l’amaro pareggio maturato in casa contro la Viterbese. Una sfida, quella del “Pino Zaccaria”, presentata nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico della compagine siciliana, Roberto Boscaglia.

“In questa squadra non si fanno esperimenti e di conseguenza non ho sperimentato Broh e Odjer, scendiamo in campo sempre per vincere. Abbiamo cinque centrocampisti centrali e tutti quanti si giocano il posto ogni domenica, noi dobbiamo valutare la loro condizione fisica e anche gli avversari. Lo facciamo anche per gli esterni e non solo per i centrocampisti. Kanoute giocando dall’altra parte può essere un giocatore importante. La valutazione che viene fatta prima delle partite è davvero certosina, fare la formazione per me è l’ultimo dei miei problemi. Andare a scegliere tra i miei calciatori la differenza è davvero minima, so di avere una squadra che ascolta e che sa fare le cose. Poi un cambio può determinare, ma questa è una delle ultime cose che penso”.