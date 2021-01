Boscaglia: “Match alle 12.30 poco cambia. Valente a destra? Ho la mia idea. La squadra deve capire una cosa”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Virtus Francavilla.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha parlato del match in programma alle ore 12.30 allo Stadio “Renzo Barbera”.

“Giocare alle ore 12.30? Io personalmente ho allenato squadre che hanno già giocato a quest’ora, non è una novità. Spesso comunque noi ci alleniamo la mattina intorno alle 11, possiamo anche giocare due o tre gare a tale orario. Cambia poco dal punto di vista alimentare e fisico. Se Valente può giocare a destra? Sì, ma direi che è meglio a sinistra. Può giocare a destra in caso di emergenza ma come adattamento si trova meglio a sinistra. Per come stiamo giocando in questo momento meglio averlo sulla fascia mancina”, sono state le sue parole.

“Il filotto di vittorie vien da sé e non dobbiamo cercarlo con troppa insistenza, dobbiamo tentare di vincere più partite possibili. Noi andiamo in campo per portare a casa sempre il massimo. Normale che vorremmo vincere più partite di fila per assestarci in una zona importante di classifica, ma non puoi pensare troppo a lungo termine perchè devi guadagnati tutto giornata dopo giornata. E’ un qualcosa che cerco di trasmettere alla squadra”, ha proseguito Boscaglia.