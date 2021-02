Boscaglia: “Lavori in corso, ecco cosa chiedo alla squadra. Tutto sulle condizioni di Almici e Marconi”

“Siamo in una fase intermedia e stiamo cercando la quadra e di tirar fuori il meglio”.

Parola di Roberto Boscaglia. Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Ternana, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. Fra i temi trattati dal coach ex Trapani, anche le condizioni di Alberto Almici e Ivan Marconi, fermi ai box dallo scorso dicembre. Ma non solo…

“Ci vuole continuità a mantenere un certo tipo di mentalità. Rifiuto della sconfitta? Dobbiamo averlo dentro e bisogna stare male quando si perde, la si deve accettare solo quando l’arbitro fischia la fine del match. Bisogna dare il massimo per non perdere, anzi per vincere. Poi ci si può anche togliere il cappello davanti agli avversari superiori. Siamo in una fase di lavori in corso. Almici e Marconi? Stanno molto meglio. Alberto è già tornato in gruppo e sta facendo quasi tutto con noi ma domani non sarà convocato, Marconi ha qualche giorno di ritardo dopo un infortunio importante e da giovedì anche lui rientrerà in gruppo. Almici è leggermente in vantaggio su Marconi”, ha concluso Boscaglia.