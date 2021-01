Boscaglia: “La mia su De Rose e Lucca, noi non facciamo fuorigioco. Il ritorno al 4-2-3-1…”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro il Teramo, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”: oggetto di discussione, anche la scelta di gettare nella mischia il nuovo centrocampista Francesco De Rose. Ma non solo…

“De Rose? Ha fatto quello che gli abbiamo chiesto e lo ha fatto anche bene, non è facile per un giocatore che è arrivato solo ieri. Parliamo di un calciatore di grande esperienza che ha comunque fatto bene. Se è il playmaker che cercavo? E’ un giocatore che lì può darci una mano, giocheremo tante partite a tre; è un giocatore di temperamento e quando entrerà a far parte al 100% della squadra potrà fare bene. Lucca? A 20 anni i giocatori forti giocano anche in Champions League e quindi questo non deve essere un problema. Ha la nostra fiducia ed è un ragazzo davvero tosto. Non c’è nessun tipo di problema a schierarlo nei 90 minuti, oggi è un giocatore importante per noi anche chi sta trovando magari poco spazio”, sono state le sue parole.

ATTEGGIAMENTO – “Sull’aggressività e sulla condizione tempo-spazio bisogna capire alcune cose. Dobbiamo essere bravi a mentalizzarci su un certo tipo di calcio quando incontriamo squadre che tendono a ripartire, anche se non è il caso del Teramo. Gol del Teramo? Abbiamo sbagliato i tempi, non “facciamo” il fuorigioco. Non so se il loro attaccante fosse in gioco o meno, ma serve comunque che non si creino queste situazioni. Non c’entrano nulla i moduli, chiaramente cambia qualcosa che giochiamo con due o tre centrocampisti. Abbiamo lavorato così anche per qualche defezione, Odjer ad esempio oggi era fuori causa”.

ANALISI – “Nei primi minuti non abbiamo avuto il sangue agli occhi, ma la colpa è mia: non sono riuscito a far capire come bisognava approcciare. Abbiamo avuto le occasioni più clamorose con Valente e Luperini ad esempio, queste sono le classiche partite che se non puoi vincere non devi perdere. Non sono contento ma comunque accetto il risultato perchè affrontavamo una squadra forte che sta facendo un ottimo campionato. Le nostre occasioni sono state più clamorose, ma accetto questo pari”, ha concluso Boscaglia.