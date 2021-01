Boscaglia: “Importante limitare le ripartenze. Potenza? Ecco che prestazione mi aspetto. De Rose…”

Manca sempre meno a Potenza-Palermo.

Si affronteranno sabato 30 gennaio allo Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza e Palermo, nella sfida valida per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C in programma alle 12:30. I rosanero, reduci dal deludente pari interno maturato contro il Teramo, scenderanno in campo con l’obiettivo di replicare la buona prova offerta contro gli uomini di Ezio Capuano nel girone di andata: battuti al “Renzo Barbera” grazie alla rete messa a segno da Gregorio Luperini. Un impegno, quello in programma tra poco più di quarantotto ore, analizzato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico rosanero Roberto Boscaglia.

“Abbiamo lavorato sulla partita che dovremo fare e quindi lavoro sul campo per preparare il match nel migliore dei modi consapevoli che sarà una gara difficile. Mi aspetto una prestazione come gli ultimi 60 minuti della sfida contro il Teramo, dobbiamo essere anche bravi a concedere poco agli avversari. Dobbiamo partire da alcune considerazioni: prima della sfida contro il Francavilla avevamo subito un solo gol e concesso poche occasioni agli avversari con la squadra che aveva trovato un assetto importante. Il gol subito contro il Teramo è purtroppo un errore individuale e ci siamo fatti prendere d’infilata, anche noi però abbiamo avuto alcune chance. Dobbiamo lavorare di più su coperture e marcature preventive, dobbiamo limitare l’aspetto della ripartenza e farlo attraverso il lavoro. De Rose? E’ un giocatore importante e di categoria, un centrocampista che sa costruire e interdire: porta un tasso di esperienza”.