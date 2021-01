Boscaglia: “Ho fiducia in Lucca, Corrado e Floriano ok. Somma? Mi aspetto di più”. E su Palazzi-Martin…

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Virtus Francavilla, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera” (fischio d’inizio alle ore 12.30): oggetto di discussione, anche le prestazioni offerte fin qui da Lorenzo Lucca e Michele Somma. Ma non solo…

“Nutro tanta fiducia nei confronti di Lucca, è un calciatore forte che deve lavorare tanto non solo su aspetti tecnico-tattici. I rigori li sbagliano tutti, ricordiamoci che li hanno sbagliati anche Messi e Maradona. Somma? Lo abbiamo rischiato quando non stava benissimo, mi aspetto ancora tanto sia da lui, sia da Lancini e Peretti. Nelle ultime settimane abbiamo preso solo un gol da flipper e quindi credo che la squadra sotto questo aspetto stia giocando bene”, sono state le sue parole.

GIRO DI BOA – “Nel corso del girone d’andata sono successe davvero tantissime cose e abbiamo dovuto rivedere qualcosa in corsa. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto nell’ultimo periodo nonostante le defezioni. Dobbiamo fare ancora meglio”.

PALAZZI, MARTIN E NON SOLO – “Abbiamo le idee chiare, non è una questione di Palazzi o Martin ma capire cosa ci aspettiamo o cosa vogliamo dalla partita. L’ultimo dei miei pensieri è la formazione. Corrado e Floriano? Stanno bene, sono convocati anche se non hanno i 90 minuti nelle gambe. E’ importante che siano rientrati in gruppo”, ha concluso Boscaglia.