Boscaglia: “Gialli hanno inciso sulle sostituzioni. Obbligo di restare in zona play-off? Rispondo così, il nostro obiettivo…”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il Palermo rialza la testa dopo il brutto ko rimediato contro il Foggia e lo fa imponendosi sulla Casertana con il risultato di 2-0. Un risultato importante analizzato al triplice fischio dal tecnico Roberto Boscaglia, intervenuto al triplice fischio nella consueta conferenza stampa post-gara.

“I gialli hanno inciso sulle sostituzioni anche se Odjer aveva avuto dei giramenti di testa e Palazzi non ne aveva più. Per questo abbiamo optato per la sostituzione. Noi oggi abbiamo fatto una partita buona, ogni tanto abbiamo però spezzato troppo la squadra e fatto ripartire troppo gli avversari che hanno comunque tirato in porta solo una volta. C’è molto di positivo, ma c’è anche qualcosa che bisogna rivedere. Restare in Zona Play-off obbligo? Gli obblighi nel calcio non esistono perchè anche gli avversari hanno i loro obiettivi. Serve vincere le partite, strada facendo si vede quello che succederà; dobbiamo avere degli obiettivi e ci dobbiamo assestare nella zona alta della classifica. Bisogna vincere più partite possibili, poi ci sono anche gli avversari che spesso ti mettono in difficoltà. Giocando con i due esterni che devono aiutare anche il centrocampo, i centrocampisti centrali possono anche andare nell’area di rigore e possono giocare tra le linee. Broh ha gamba e qualità, fa questo ruolo da poco ma è un ragazzo intelligente; Luperini è un giocatore determinante anche se deve prendere ancora la giusta convinzione. C’è stata più attenzione oggi e senso del pericolo che non vuol dire paura, oggi siamo stati concentrati e attenti rispetto ad altre occasioni”.