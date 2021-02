Boscaglia: “Dobbiamo vincere, serve fare punti. Martin dal 1′? Rispondo così”

Manca sempre meno a Palermo-Turris.

Archiviato il convincente successo contro il Bisceglie, il Palermo è pronto a tornare in campo per affrontare gli uomini di Franco Fabiano nel match valido per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C, in programma domani pomeriggio allo stadio “Amerigo Liguori”. Impegno analizzato alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Chiediamo di vincere la partita, è tempo di pensare al percorso e al gioco ma serve fare punti. Dobbiamo avere la consapevolezza di voler fare risultato e portare a casa i punti. Lo abbiamo fatto domenica ed è questo che mi è piaciuto. Dobbiamo avere una reazione a tutte quelle cose che magari non vanno: dagli infortuni alle squalifiche. Le assenze non si devono far sentire, dobbiamo continuare sia questa strada”.

Chiosa finale sul possibile impiego di Martin dal 1′: “Martin dall’inizio? Può essere una possibilità, ricerchiamo la qualità in ogni partita. I giocatori devono stare bene per giocare, vedi il caso di Santana che ha giocato 60 minuti. Sappiamo che chi andrà in campo farà il suo e farà senza dubbio bene”.