Boscaglia: “Contento per la prestazione, vista una squadra compatta. 0-0 giusto? Rispondo così”

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Ternana e Palermo.

Niente gol al “Liberato” dove, questo pomeriggio, Ternana e Palermo si sono affrontate nella sfida valida per la terza giornata di campionato di Serie C. Un pareggio, quello tra le due compagini, analizzato dal tecnico rosanero Roberto Boscaglia intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio.

“La nostra è una squadra che inizia a prendere forma non solo l’aspetto tattico ma anche sotto quello della compattezza. Oggi era una partita complicata perché giocavamo contro una squadra forte, abbiamo tenuto bene anche i ritmi della partita nonostante qualche errore tattico o di reparto. Abbiamo fatto la partita come volevamo e sapevamo che avremmo potuto avere qualche spazio, avremmo potuto fare qualcosa in più ma credo sia giusto il risultato perché anche loro hanno avuto alcune occasioni. La chance all’ultimo per Falletti poteva gestirsi meglio, ma la squadra ha messo in campo quello che gli avevo chiesto. C’è da essere contenti per la prestazione”.