Boscaglia: “Classifica non ci soddisfa, ecco cosa chiedo ai miei. Somma al posto di Almici? Rispondo così”

Manca sempre meno alla sfida del “Pino Zaccaria”.

Il Foggia di Marco Marchionni sfida il Palermo di Roberto Boscaglia nella 14ª giornata del Girone C di Serie C. Prova importante per i rosanero, che scenderanno in campo con il coltello tra i denti per provare a riscattare l’amaro pareggio maturato in casa contro la Viterbese. Una sfida, quella del “Pino Zaccaria”, presentata nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico della compagine siciliana, Roberto Boscaglia.

“Somma non potrà essere il sostituto di Almici perchè nasce centrale, oggi ci sono giocatori che possono fare quel ruolo meglio di Michele. Parole Mirri? Io non sono contento della classifica perchè non ci appartiene, è da poco che lavoriamo con la squadra al completo e abbiamo sempre avuto qualche problema di troppo. Non voglio essere ripetitivo ma abbiamo avuto tanti problemi, dico che il Palermo deve lavorare per stare nei piani alti della classifica e d quando ne abbiamo avuto la possibilità ci stiamo provando. contento di come sta lavorando la squadra nonostante mi renda conto che bisogna migliorare su certi aspetti, vedi errori sulle reti della Viterbese. La squadra sta facendo quello che gli chiedo, poi ci possono stare gli errori e da lì dobbiamo imparare. Voglio vedere la determinazione che abbiamo avuto fino al gol del vantaggio contro la Viterbese, non voglio rivedere un atteggiamento passivo avuto dopo la rete di vantaggio. Ci siamo adagiati come se avessimo già vinto, bisogna essere più aggressivi e feroci. La squadra sa che può fare questo, direi che mi stanno comunque dando grandi soddisfazioni”.

Il tecnico si è poi espresso sul ruolo di Valente: “Valente reinventato terzino? Quando è entrato eravamo in svantaggio e quindi la situazione era diversa. Domenica incontreremo una squadra che vorrà fare la partita e Valente è un esterno alto, avremo altri giocatori che potrà fare quel ruolo. Corrado? Non sarà dei nostri, attendiamo degli sviluppi e sono sicuro che potrebbe aggregarsi dalla prossima settimana. Doda? Masimiliano sta bene e abbiamo visto che ha una buona gamba, ha bisogno di minutaggio e quando sarà possibile lo metteremo in campo. Dopo la partita di Terni nella seconda ha avuto un affaticamento e poi è stato messo out dal Covid, direi che è un’altra arma a nostra disposizione”.