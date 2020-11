Boscaglia: “Atteggiamento giusto, noi bravi a comandare il gioco. Critiche? Rispondo così”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il Palermo vince tra le mura del “Menti”, battendo in trasferta la Juve Stabia per 2 reti a 1. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico rosa Roberto Boscaglia, intervenuto in conferenza stampa per commentare la prova offerta dalla sua squadra.

“Condizione della squadra? I ragazzi hanno giocato tre partite di fila, oggi abbiamo avuto qualche problema con Saraniti che è stato sostituito da un Lucca che non si era allenato tantissimo. Abbiamo retto bene e comandato il gioco, abbiamo fatto gol e poi abbiamo avuto il grande torto di non chiuderla definitivamente dopo la seconda rete. Mi stanno sorprendendo ma fino a un certo punto perchè so cosa possono dare. Non ho mai sentito critiche feroci anche perchè non abbiamo mai avuto la squadra al completo, le partite come quella di oggi sono quelle che piacciono a me soprattutto l’atteggiamento. Dobbiamo ancora migliorare tante cose, ma la squadra è questa”.