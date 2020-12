Boscaglia: “Alcuni aspetti da limare, ma questa squadra può fare tutto. Foggia? Ecco che match mi aspetto”

Manca sempre meno alla sfida del “Pino Zaccaria”.

Il Foggia di Marco Marchionni sfida il Palermo di Roberto Boscaglia nella 14ª giornata del Girone C di Serie C. Prova importante per i rosanero, che scenderanno in campo con il coltello tra i denti per provare a riscattare l’amaro pareggio maturato in casa contro la Viterbese. Una sfida, quella del “Pino Zaccaria”, presentata nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico della compagine siciliana, Roberto Boscaglia.

“Palermo squadra da trasferta? Siamo anche abituati a manovrare molto dato che moltissime squadre si arroccano dietro, sappiamo che possiamo giocare nell’uno e nell’altro modo (manovra o ripartenza ndr). Dovremo vederlo di settimana in settimana, questa è una squadra che può far tutto. Episodio al capitano del Foggia Gentile? Un episodio da condannare, una brutta storia sulla qualche non voglio soffermarmi troppo. Sono episodi che possono compattare ancor di più la squadra, c’è solidarietà da parte nostra per condannare questo episodio. Il Foggia lotterà di più anche per questo. Palermo-Foggia 1989? È stata un’annata importantissima, ma sono passati tanti anni e adesso dobbiamo pensare a domenica. Viterbese? Non c’entra nulla la personalità ma l’aggressività e la voglia di raggiungere il risultato a tutti i costi, a volte dimentichiamo che ci sono anche gli avversari in campo. La squadra ha ripreso a giocare anche cn grande veemenza, abbiamo bisogno di crescere come squadra e mentalità che non formi in poche settimane. Devi prendere anche qualche batosta per capire chi sei e capire dove stai andando, dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Nelle ultime partite abbiamo subito la sconfitta contro la Turris e il pareggio contro la Viterbese, sono fiducioso dato che la squadra sta facendo quello che vogliamo. Ci sono cose da limare sia tatticamente che mentalmente”.