Boscaglia: “2-0 che ci sta stretto, ma reazione fondamentale dopo Foggia. Espulsione? Quello che mi fa arrabbiare…”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il Palermo rialza la testa dopo il brutto ko rimediato contro il Foggia e lo fa imponendosi sulla Casertana con il risultato di 2-0. Un risultato importante analizzato al triplice fischio dal tecnico Roberto Boscaglia, intervenuto al triplice fischio nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Ogni tanto i giocatori devi anche pungerli nell’orgoglio, non avevo dubbi che oggi si doveva e si poteva fare una buona partita. Recupero di Doda, Santana e Lancini? Mettere anche Palazzi dentro, un giocatore importante ma come si vede serve tempo e minutaggio. Importante avere tutti quanti a disposizione e quindi avere dubbi, la competizione nello spogliatoio mi stimola molto e anche i calciatori. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato poi ci siamo un pò abbassati pensando che la patta fosse più semplice di quello che avevamo previsto. Abbiamo sbagliato tanto e qualche gol di troppo, il 2-0 ci sta stretto. In una partita del genere se prendi un gol vai in confusione e poi si complica tutti, i primi 20 minuti sono stati all’altezza del Palermo poi c’è stato qualche errore e potevamo gestire meglio qualche situazione. Preso un’espulsione e qualche ammonizione di troppo, queste sono le cose che mi fanno arrabbiare. Era utile far capire anche a noi stessi che quello di Foggia era stato solo un episodio e che la squadra può proporre di più, adesso pensiamo partita dopo partita. Vogliamo fare bene nelle ultime due gare, importante la prestazione e il risultato ma potevamo fare ancora di più”.