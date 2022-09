Bonato: “Serie B di altissimo livello. Mercato? Mi aspettavo di più dal Palermo”

"Il mercato mi è piaciuto molto". Lo ha detto Nereo Bonato , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Fra i temi trattati dall'ex direttore sportivo del Sassuolo anche i colpi di mercato delle big italiane e delle venti squadre che militano in Serie B . "Chi aveva bisogno di lavorare nel breve periodo come Inter e Juve lo ha fatto in questo senso prendendo calciatori già fatti. E poi altri hanno lavorato per creare futuro e mi riferisco al Milan e al Napoli. Poi la Roma ha fatto un mercato chirurgico mettendo calciatori top nei ruoli scoperti", le sue parole.

SERIE B - "Tutti hanno cercato di fare un mercato importante e mi riferisco a Cagliari e Genoa così come il Como che è andato su grandi nomi. Anche Parma e Benevento hanno fatto molto bene. E anche il Frosinone ha completato l’organico in maniera notevole. Ha stupito la Reggina che sta facendo molto bene. Sarà una B di altissimo livello. Da chi mi aspettavo di più? Dal Palermo. Poteva fare qualcosa in più in difesa. Ma non puoi rivoluzionare tutto subito", ha concluso.