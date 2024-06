Bolzoni: “Palermo? Niente scuse, in Serie B dovrà essere la favorita”

Le parole dell'ex centrocampista rosanero: "Sarà una grande Serie B, il Palermo cercherà di costruire una squadra per vincere".

Mediagol ⚽️ 29 giugno - 13:01

"I ticinesi la vivono come un derby ma tanti credo che sarebbero contenti anche se passasse l’Italia. Nella Svizzera interna invece la partita viene vista in maniera importante". Lo ha detto Francesco Bolzoni, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Fra i temi trattati dall'ex centrocamposta del Palermo, oggi collaboratore di Giuseppe Sannino in Svizzera al Paradiso FC, anche la sfida tra Svizzera e Italia, valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, in programma alle ore 18:00 all'Olimpiastadion.

SVIZZERA-ITALIA - "Visti i gironi diremmo che non la vediamo bene. Ma quel gol di Zaccagni potrebbe aver cambiato le cose. E per me la spuntiamo. Gli uomini chiave? Sicuramente Donnarumma come lo è stato in queste tre partite. Poi Barella. E spero venga data un’occasione dall’inizio a Chiesa che è un giocatore troppo importante. E Scamacca può far prevalere la sua fisicità", le sue parole.

PARADISO E SERIE A - "Ripartiamo più ambiziosi dell’ultima stagione con tanta voglia di fare. Tutto lo staff e tanti ragazzi che sono rimasti abbiamo voglia di fare bene. Se guardiamo anche al mercato italiano? Sì, diamo un’occhiata perché possono esserci fino a cinque stranieri. E i cosiddetti stranieri li cerchiamo in Italia. Come sarà la Serie A dell’anno prossimo? L’Inter ripartirà da favorita. Napoli e Juve partono con guide tecniche nuove ed importanti. L’Atalanta potrebbe essere ancora più devastante di quest’anno perché ha finito facendo il boom".

SERIE B - "Sarà una grande Serie B, molto competitiva. Tante squadre che erano convinte di salire l’anno scorso faranno uno sforzo in più e ci sono le retrocesse che vorranno tornare subito su. Stirpe in B non ci sta volentieri, il Sassuolo ha una proprietà che ha voglia di fare bene subito e il Palermo l’anno scorso ha vissuto un anno di transizione mentre quest’anno cercherà di costruire una squadra per vincere e non saranno ammesse scuse: per la piazza che è, deve essere la squadra favorita".