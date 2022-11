Bolzoni: “Dybala e Vazquez, intesa da paura. Gattuso mi convinse a scegliere Palermo”

Francesco Bolzoni , centrocampista del Fussballclub Rapperswil-Jona in Svizzera , è stato intervistato in esclusiva da grandhotelcalciomercato.com ripercorrendo tappe importanti della propria carriera, tra cui quella palermitana. In Sicilia, il mediano classe 1989 ha conquistato da protagonista una promozione dalla Serie B alla Serie A nella stagione 2013/2014, in una rosa in cui figuravano grandi nomi quali Paulo Dybala, Franco Vazquez e Andrea Belotti. Di seguito le dichiarazioni di Bolzoni:

“Una città fantastica. La cavalcata per tornare in A e la festa promozione sono due dei momenti più belli della mia vita. Dybala e Vazquez? Vederli in allenamento era uno spettacolo. In carriera ho giocato con tantissimi campioni, ma nessuno mi ha mai impressionato come Paulo. Quando arrivava in spogliatoio era timidissimo, poi entrava in campo e apriti cielo. Numeri e giocate mai viste. Poi con Vazquez si intendevano a occhi chiusi. Quando avanzavano palla al piede sembrava fossero in 4 o 5. In Serie B erano devastanti, in A si sono superati. Non li prendevano mai. Anche in allenamento ogni tanto capitava che puntavano la difesa schierata e ti assicuro che, in un modo o nell’altro, passavano sempre”.