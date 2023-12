Biffi: “Con un altro presidente italiano, Corini sarebbe stato esonerato”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex capitano del Palermo Roberto Biffi in merito al momento vissuto dalla squadra di Corini.

“Ci sta di soffrire a Parma, ma a quel punto, in vantaggio di due reti nel recupero, devi vincere. Se la partita fosse finita 2-2, paradossalmente, si poteva essere contenti di andarsene da Parma con un punto, ma quando segni il 3-1 nel finale e ti fai rimontare così, rischi di avere un brutto contraccolpo psicologico. Corini? Non giudico l’operato degli altri, dico solo che nel calcio è più facile cambiare un allenatore che 15 giocatori con i quali farai i conti dopo. Se oggi ci fosse stato Zamparini o un altro presidente italiano, Corini sarebbe stato esonerato, ma personalmente non amo il cambio di allenatore durante la stagione”.