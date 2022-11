Bettella: “Voglio farmi trovare pronto, obiettivo i tre punti”

"Sono state due settimane di lavoro intenso, noi ne usufruiamo per migliorare e crescere sia singolarmente, sia come squadra". Lo ha detto Davide Bettella, intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d'inizio di Palermo-Venezia. "Vogliamo ottenere i punti necessari per il perseguimento del nostro obiettivo - ha proseguito il difensore del Palermo, approdato alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione estiva di calciomercato dal Monza -. Questa la mia seconda gara da titolare in rosanero? Tutti fanno parte del gruppo, c'è chi ha più spazio e chi meno. Voglio farmi trovare pronto al momento giusto, quando il mister mi chiama in causa. Questo è il mio obiettivo".