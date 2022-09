Bettella: “Trattativa? Rimasi colpito quando mi chiamò Rinaudo. Palermo è un onore”

Davide Bettella è uno dei nuovi volti del Palermo FC per la nuova stagione. Il difensore centrale arrivato in prestito, con opzione di riscatto, dal Monza si è presentato piuttosto positivamente allo stadio "Renzo Barbera" contro l'Ascoli. Tuttavia, il classe 2000 ha rimediato una doppia ammonizione al "Granillo" contro la Reggina che lo costringerà a non partecipare al prossimo impegno dei rosanero contro il Genoa. Queste le dichiarazioni di Bettella in sala stampa:

"Trattativa? Ero in vacanza e mi è squillato il telefono con la chiamata di Rinaudo. Sono rimasto colpito, Palermo è una piazza grande e ambiziosa per il futuro. Quest'anno il City Group ha acquistato la società e la storia che ha questa piazza non l'ha nessun altro in B. Vestire la maglia rosanero un onore. Ho parlato con il mio procuratore e ho accettato la proposta del club. Squadra? Ho incontrato bravissime persone che mi hanno fatto sentire a casa. Sono persone di valore, con i giusti accorgimenti del mister potremo toglierci soddisfazioni. Dobbiamo limare alcune cose che non sono andate in queste partite ma le idee del mister sono chiare e dobbiamo seguirlo per ambire a qualcosa di grande"