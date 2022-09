Bettella: “Reggio? Mancata compattezza, rammaricato per il rosso. Tifosi arma in più”

"Eravamo in 9 nuovi con la Reggina, mancava la compattezza di una squadra. Dobbiamo trovarla allenamento dopo allenamento. Abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato perché abbiamo preso 3 gol e io mi sono anche fatto buttare fuori. Ripenso a questo episodio, non posso permettermi errori del genere anche perché in questo weekend c'è un big match e mi sarebbe piaciuto giocarlo. Voglio aiutare i miei compagni, la mia testa è a Frosinone dove voglio riscattarmi. Due giorni prima della partita ero venuto qui al Barbera e mi ero immaginato tutta la gente che ci sarebbe potuta esserci con l'Ascoli. Il Barbera ti trasporta con tanta energia e i palermitani sono dei tifosi che penso non tutti hanno. E' una forza che ci dà in più per affrontare tutte le partite. Avere una tifoseria così alle spalle è qualcosa di raro. Dobbiamo traformare il Barbera in un fortino. Anche a Reggio c'erano tantissimi tifosi e vederli là è un motivo d'orgoglio".