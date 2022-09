Bettella: “In Italia mentalità calcistica diversa. Al primo sbaglio ti mettono fuori”

Arrivato A Palermo con la formula del prestito dal Monza , con opzione di riscatto in favore dei rosanero, Davide Bettella si è presentato alla stampa locale in conferenza. Due le presenze raccolte dal centrale ex Monza fino a questo momento, di cui solamente una da titolare culminata con l'espulsione allo stadio "Granillo" contro la Reggina. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa:

"Io penso che in Italia il talento c'è e i giocatori ci sono. Io sulla mia pelle ho passato dei momenti in cui giocavo un tot di partite bene e al primo sbaglio ti mettono da parte. In Italia siamo ancora chiusi sotto questo punto di vista, c'è troppa differenza rispetto ad altre Nazioni. Bisogna avere il coraggio di far sbagliare i giovani, come sbagliano anche i campioni in Champions League. Bisogna credere di più sul talento e avere un progetto sui giovani. Campionato di Serie B? Ho vissuto il primo anno ai playoff, l'anno successivo mi sono salvato ai playout. Poi ho anche raggiunto la Serie A. La differenza in B la fa il gruppo. Se al tuo fianco hai compagni che danno tutto se stessi puoi raggiungere obiettivi memorabili. Noi siamo forti, è un gruppo vivo e allegro. Anche nelle difficoltà se ne esce a testa alta. Dobbiamo seguire le idee del mister, unirci e affrontare partita dopo partita. Se facciamo così i risultati saranno dalla nostra parte, se ognuno pensa al proprio orticello non si va da nessuna parte. Io questa cosa l'ho passata a Pescara e al primo anno a Monza, il segreto è il gruppo"