Bettella: “A Monza imparato tanto. Corini? Seguiamo sue idee per trovare compattezza”

"Stagione a Monza? Abbiamo ottenuto la promozione. Sono stato fermo per un infortunio ma il rispetto verso i miei compagni è stato impeccabile. Avrei preferito giocare di più, ma in squadra eravamo 25 e se l'obiettivo comune era andare in A sono contento di quello che è stato. Monza esperienza che mi ha insegnato tanto, ora fisicamente sto bene.Non vedo l'ora di tornare in campo, dobbiamo seguire il mister. Realtà Monza paragonabile a Palermo per numero di giocatori nuovi? Monza è stata un'esperienza rara. Il club aveva l'obiettivo di andare in Serie A nel più breve tempo possibile e sono cambiati tanti calciatori in due anni. La società aveva ambizioni e noi sapevamo che dovevamo raggiungere l'obiettivo. C'era pressione mediatica anche per via di Berlusconi e Galliani. Il primo anno l'abbiamo passato benissimo, l'anno dopo abbiamo trovato quella compattezza che ha fatto la differenza. Non è facile arrivare in in una nuova squadra, bisogna adattarci l'uno con l'altro anche dal punto di vista dei movimenti difesivi e delle scalate. Sono tutti movimenti che seguendo le idee del mister possiamo assimilare. Dobbiamo trovare compattezza e poi ci potremo divertire"